Je to tady! Nesmrtelný Laco Déczi se letos vrací do Národního domu v Ústí nad Labem se svou kapelou Celula New York! Přijďte si je poslechnout v sobotu 30. listopadu 2024 v 19:00.

Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Déczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy kde působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde žije do teď a vede kapelu Celula New York.

Laco Déczi pravidelně koncertuje po Spojených státech i Evropě a má na kontě přes dvacet alb a videonosičů. V České republice a na Slovensku vystupuje dvakrát ročně. Vstupenky na koncert jsou v prodeji na www.vstupenkyusti.cz, recepci Domu kultury a dalších prodejních místech Statutárního města Ústí nad Labem. Pořadatelem je Kulturní středisko města Ústí nad Labem.

Zdroj fotky (Laco Déczi & Celula New York): Kulturní středisko města Ústí nad Labem