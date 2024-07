Pracovníci Oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem a Knihovna Ústeckého kraje připravili prázdninovou soutěž Ústecký stopař, díky které poznáte zajímavá místa tak, jak jste je doposud neznali.

U výpůjčních pultů knihovny nebo v Informačním středisku města Ústí nad Labem si nejprve vyzvedněte zápisovou skládačku. V té je uvedeno 10 vytipovaných míst ve městě a blízkém okolí, na kterých najdete QR kód s otázkami. Otázky jsou vždy ve dvou kategoriích, lehčí a těžší. Vyberte si, v jaké kategorii chcete soutěžit a odpověď zapište do skládačky.

Do slosování bude zařazen každý, kdo odevzdá skládačku, případně odešle formulář s odpověďmi, a to i ten, kdo nezodpoví všechny otázky. Úspěšní řešitelé budou rozděleni do dvou skupin (podle kategorie zvolených otázek) a zařazeni do slosování o lákavé ceny. Další speciální cena pak bude vylosována z těch, kteří zodpověděli všechny otázky. Vítězové budou zveřejněni na webu knihovny a města Ústí.