Duncan Macmillan: Všechny báječný věci

Dojemná, vtipná interaktivní inscenace pro jednu herečku a publikum o hledání důvodů proč žít. To je představení od Duncana Macmillana s názvem Všechny báječný věci, které se uskuteční 30. srpna v Mostě.

Mladá žena vypráví a s pomocí publika také odehraje svůj životní příběh. Je to příběh odvahy a naděje, kterou v sobě skrývá seznam „všech báječných věcí“, tedy všeho, pro co stojí za to zůstat naživu… Skvělá Kristina Sitková v hlavní roli!

Délka představení 60 minut bez přestávky.

Po celou dobu představení bude otevřené hradní bistro s občerstvením i vyhlídková věž.