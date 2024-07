Tata Bojs, jedna z nejpopulárnějších českých hudebních skupin, která je známá svými energií nabitými koncerty, vystoupí 29. listopadu 2024 v Ústí nad Labem.

Deset řadových alb, čtyři živáky z toho dva i na DVD a jeden pro stanici HBO, jedno koncepční a jedno remixové album, unikátní společný projekt s korejským Ahn Trio, jedno best of, šest reedičních vinylů, deset cen Anděl i jiných hudebních ocenění včetně alba desetiletí (Futuretro 2000), spolupráce se Symfonickým Orchestrem Českého rozhlasu, která rozběhla sérii společných koncertů s dalšími symfonickými tělesy napříč českou republikou, řada klipů a nespočet nejen klubových ale také výpravných halových a venkovních koncertů, jedna velká výstava mapující třicet let existence v Centru současného umění DOX, vizuálně dotažená a obsáhlá monografie s názvem TATALOG, chytré texty a do detailů propracovaná hudba i produkce – takto by se ve stručnosti dala shrnout dosavadní kariéra Tata Bojs.