P/\ST & Laokoon

Pražské duo P/\ST a duo Laokoon vystoupí 6. prosince 2024 v Ústí nad Labem.

Pražské duo P/\ST jde záměrně proti proudu domácí rapové scény a na její myšlenkovou vyprázdněnost nabízí lék v podobě vynalézavých i surreálných textů. Ivo Sedláček a Dan Kranich se potkali na pražské DAMU a v roce 2019 skončili na druhém místě v hitparádě pro nové naděje domácí hudební scény Startér na Radiu Wave. Debut Expedice do vnitrobloku se setkal s vřelým ohlasem, stejně jako jejich energické koncerty a dovedl je až k nominaci na cenu VINYLA v kategorii objev roku.

Kapela složená ze dvou divadelníků (oba jsou herci a Ivo Sedláček zároveň pracuje jako skladatel scénické hudby) obdržela v roce 2020 Cenu divadelní kritiky za hudbu roku v inscenaci Šílený Herkules, ze které vzniklo album HYBRIS. V roce 2022 pak vytvořili originální soundtrack k inscenaci Smutek sluší elektře v Národním divadle Brno a tamtéž ho pravidelně hrají živě. V roce 2023 vydali desku Tinnitus, od té doby pravidelně vyprodávají kluby po celé ČR a pecka Fivuza Market (s Gambrz Reprz a SEBE) definovala slovo „banger“ pro sezónu 2023/2024.

Alternativní/experimentální rap s nášlapem do tvrdé elektroniky. Pokus o přesah. Divadlo. Show. Pohyb. Hype. Dvě entity, jedna energie. Když to není nahlas, tak to není dobrý. Zahřátí prokřehlých rukou o hořící kapitol. Žádná crew, ale dvouhlavej palcát.

Duo Laokoon převzalo jméno krátkého animovaného filmu z roku 1970, ve kterém zlo/zákeřnost ovládne mysl každého tvora a zkurví každou realitu. Laókoón je staré jméno věštce z Troji, který varoval před léčkou Řeků, stejně tak Lao boys přemýšlí nad svou hudbou, jako varováním před lacinou tvorbou, omámením pozlátkem oproti krystalické píli, která lze v současné dospělosti žánru dosáhnout i v domácím studiu.