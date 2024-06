ZA VYSVĚDČENÍ DO ZOO (28. 6.) - Začátek prázdnin mohou školáci oslavit v naší zoo.

Všechny děti od 6 do 15 let, které v pátek 28. června přinesou vysvědčení s min. jednou jedničkou, zaplatí za vstup do zoo pouze 1 Kč. Kromě toho je pro ně připravena Ptačí stezka – kvíz na téma volně žijícího ptactva, každý účastník dostane drobnou odměnu. A všichni příchozí si mohou pochutnat na minipalačinkách, křupavých churros či domácích langoších.

Zdroj fotky (Za vysvědčení do Zoo): Zoo Ústí nad Labem