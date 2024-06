PPU Egon Bondy Tour a Papír Sklo Plasty

Připomínkový koncert vydání desky Egon Bondy´s Happy Hearts Cub Banned bývalých členů Plastic People, jako hosté vystoupí neokoukaní Papír Sklo Plasty!

V letošním roce to bude neuvěřitelných 50 let, co se na hradě Houska začala nahrávat jedna z nejslavnějších desek československé kultury, Egon Bondy´s Happy Hearts Cub Banned skupiny The Plastic People Of The Universe. Název měl parodovat „Seržanta Pepře“ od Beatles, ovšem zvukově i textově to byla zcela jiná záležitost: syrová hudba, někdy psychedelická, někdy temně rocková, někdy kakofonická s free-jazzovými sóly, ale vždy snadno rozpoznatelná a unikátní i ve světovém měřítku. A do toho nemilosrdné texty Egona Bondyho.

A právě toto výročí bylo důvodem, aby vydavatelství Guerilla Records oslovilo několik hudebníků, kteří jsou se jménem kapely spjati, aby si toto výročí připomenuli na koncertech, kde ona zmíněná deska v jejich interpretaci zazní. A k ní i něco navíc. Zájemci si budou moci odnést zmiňovanou desku domů, Guerilla Records ji vydává dokonce jakou dvojalbum, poprvé kompletně a čtvrtou stranu tvoří záznam koncertu Plastiků z 31. ledna 1975, kdy zahráli jako „svatební dar“ na svatbě Jaroslavy a Jaroslava Kukalových.

Koncertní sestavu ve složení bývalých členů Plastic People tvoří Josef Janíček (klávesy, zpěv a letitý kapelník souboru), Jan Brabec (bicí, zpěv), Vladimír Dědek (trombon), Tomáš Schilla (violoncello, zpěv) a Ivan Bierhanzl (basová kytara). Kapela se touto sestavou vrací ke svým kořenům, protože na jejích zásadních albech kytara vždy chyběla.

Na jaro 2024 je naplánováno několik po území celé České republiky a „finále“ proběhne 29. června právě na hradě Houska, kde se celé turné, konané pod názvem PPU EGON BONDY TOUR 2024, ukončí.

Papír Sklo Plasty a jejich show na motivy legendární Svatby Jiřího Káry přichází vystříkat vaše ušní vagíny.