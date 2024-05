Tandemový seskok padákem Chomutov

Tandemový seskok z Chomutova – parádní adrenalin na severu Čech. Zažijte na vlastní kůži let rychlostí 200 km/h!

Tandemové seskoky padákem jsou jedinečný a vzrušující způsob, jak zažít neuvěřitelný pocit volného pádu a adrenalinovou jízdu z výskoku z letadla.

Let letadlem Antonov An-2 Andulou cca 18-25 min

Volný pád cca 45 sec

Let na otevřeném padáku cca 7-10 min

Akce je vhodná pro všechny bez zásadních zdravotních omezení. Hmotnost pasažéra do 110 kg a od 8 let.



Skočte do světa leteckých zážitků!