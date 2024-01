Podkarpatská Rus je dodnes neuvěřitelně svobodným koutem Evropy: na jejich poloninách se volně pasou stáda divokých koní, svahy hor jsou pokryty těmi největšími borůvkami na světě, hřiby je možné sbírat do nůše a za zimních nocí se třpytivým vzduchem nese vytí vlčích smeček. Je to místo, kde si- na rozdíl od přelidněných Alp – poutník stále připadá opuštěný jako před staletími a kde si může svobodně rozdělat svůj večerní oheň, kde se mu líbí…

Podkarpatská Rus je také místo, které patřilo skoro 30 let do Československa, kde místní lidé s láskou a hrdostí stále na tuto dobu vzpomínají a kde najdeme dodnes překvapivě hodně stop na tuto neslavnější část moderních českých dějin. Tak naražme širák do čela a vydejme se tam, kde svoboda ještě nezemřela!