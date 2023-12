Intersport se vrací na Jizerskou 50 a nabídne sportovcům 15% slevu na sportovní vybavení

Po téměř 9 letech se Intersport znovu stává partnerem Jizerské 50. Legendární běžkařský závod, na jehož startu se potkávají profi i hobby běžci, se bude konat od 8. do 11. února 2024 v Bedřichově. „Při registraci do Jizerské 50 obdrží běžci slevu 15 % na zboží ve vybraných prodejnách Intersport. Slevu dodatečně získají i již registrovaní účastníci,“ uvádí Lucie Kuricová, marketingová manažerka společnosti Intersport.

Prodejce sportovního oblečení a vybavení Intersport své zákazníky motivuje k pohybu a chce jim být partnerem při jejich sportovních aktivitách. „S Jizerskou 50 nás spojuje dlouhá tradice a vášeň pro sport. Proto jsme rádi, že jsme se po 9 letech opět mohli stát jejím partnerem. Pro závodníky mimo jiné chystáme 15% slevu na nákup do našich prodejen,“ uvádí Lucie Kuricová. To platí i pro ty, kteří už se do závodu stihli přihlásit.

„Máme velkou radost, že znovu spojujeme síly s experty na sportovní vybavení a oblečení z Intersportu a že Jizerská 50 našla v této mezinárodní značce spolehlivého partnera pro všechny naše závodníky. Moc nás těší, že Intersport obratem nabídne všem závodníkům benefit v podobě 15% slevy a tím možnost vybavit se jednak nyní, na začátku zimy, a pak i bezprostředně před naším nejslavnějším závodem, přímo na výdeji startovních čísel,” těší se z nového partnerství David Douša, zástupce agentury Raul, která má Jizerskou 50 již roky pod svými křídly.

Doplňte výbavu i na poslední chvíli

Před startem závodu obvykle panuje mezi sportovci velké vzrušení a očekávání. V takovém rozpoložení se může snadno stát, že na něco zapomenou. Proto mají možnost si veškeré nezbytné vybavení dokoupit v prodejním stánku Intersport, který bude přímo u startu Jizerské padesátky. Hodit se jim může také poradenství od Intersport odborníků, jež budou ve stánku k dispozici po celou dobu konání závodu.

15% sleva do Intersportu

Registrací do závodu Jizerské padesátky získáte 15% slevu do jakékoliv z 27 vybraných prodejen Intersport, v níž je možné slevu uplatnit až do 11. 2. 2024. Účastníci závodu si také mohou ještě na poslední chvíli dokoupit chybějící vybavení při výdeji čísel v prodejně Intersport v OC Nisa v Liberci. Tuto slevu dodatečně získají i již registrovaní účastníci a využít ji lze na veškerý sortiment kromě kol.

Na startu se potkají legendy s hobby běžci

Historie závodu sahá až do roku 1968, kdy se konal v rámci zimní přípravy horolezců na sezónu. Za tu dobu se z něj stal věhlasný běžecký závod, do něhož se každoročně přihlašuje tisíce nadšenců z České republiky i zahraničí. Na jeho startu se pravidelně potkávají špičky běžeckého lyžování i rekreační sportovci. Kromě legendárního závodu na 50 km ČEZ Jizerská 50, který se koná v neděli 11. 2. 2024, je na programu celá řada závodů volnou i klasickou technikou.

Různé trasy pro každého sportovce

Ve čtvrtek 8. února se poběží Volkswagen Bedřichovská 30 a ČSOB Jizerská 17. Pátek bude díky závodu ORLEN Sprint svátkem všech elitních sprinterů a především skvělou podívanou pro diváky jak na místě, tak i u televizních obrazovek. Ani na tomto ročníku nebude chybět T-Mobile Jizerská firemní štafeta 4 x 3 km a dětský závod Mini Jizerská PVZP. V rámci sobotního programu se sportovci mohou přihlásit do Jizerské 25 nebo kratší 10km trasy ČT Jizerská 10. Součástí programu je také oblíbený hudební festival ČEZ Energy fest, který se bude konat v pátek 9. února v Jablonci nad Nisou a v sobotu 10. února 2024 v Liberci. Podrobný program Jizerské 50 a propozice jednotlivých závodů najdete zde.

Více informací najdete na www.intersport.cz a na webu www.jiz50.cz.