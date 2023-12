The Collective Abroad je mezinárodní jazzový kolektiv spojující hudebníky sedmi evropských národností. Během podzimu odehraje skupina turné s osmnácti koncerty ve Finsku, Estonsku, Švédsku, Dánsku, Německu a v Čechách. Na konci turné nahraje The Collective Abroad třetí desku v proslulém německém studiu Fattoria Musica. Pod vedením českého kapelníka Jan Sedláka, navštíví skupina také Českou Lípu. Koncert v klubu U Bílýho Černocha se koná 7. prosince.

"Neskutečný zážitek vidět vás naživo!" "Vaše hudba je svět plný pozoruhodných obrazů. Děkuji." "Nemůžu se dočkat až vás uvidím na příštím turné!" The Collective Abroad hraje moderní improvizovanou hudbu, která odráží vliv domovských scén sedmi členů skupiny: Berlín (DE), Hamburg (DE), Amsterdam (NL), Stockholm (SE), Tallinn (EE), Vilnius (LT) a Aalborg (DK). Hudba kombinuje groove moderního jazzu s melancholickou atmosférou severského jazzu a výbušnou energií dechové sekce na světové úrovni. "...Brilantní koncerty, mistrovské provedení, dechberoucí melodie a jednota napříč kontinentem - The Collective hraje vlastní hudbu inspirovanou moderním jazzem i lidovou hudbou z pobaltí a severní Evropy." - Michael Marino (Huset i Hasserisgade, Aalborg) Od svého založení v roce 2019 vydala skupina The Collective Abroad dvě alba o odehrála 9 mezinárodních turné s koncerty na festivalech jako jsou Elbjazz (DE), Classical Beat (DE), Swingin' Groningen (NL), Supernova Jazz Blast (DK), Aarhus Jazzfest (DK), Vinterjazz (DK) a Jazzkaar (EE) a v klubech jako B-flat (Berlín), JazzDock (Praha), Philly Joe’s (Tallinn).