Předvánoční Swap party - výměnný festival

100 korun a celá taška dárků! Předvánoční Swap party 01.12.2023: Teplice – V neděli 10. prosince se již podruhé v teplické sokolovně uskuteční swap. Organizátoři připravili nejen klasickou výměnu, ale také mnoho nového. Oblečení, obuv, hračky, knihy, domácí dekorace, šperky a mnoho dalšího - to vše si budou moci návštěvníci najít na swapu 10. prosince. Vstupné je 100 Kč na osobu (děti do 12 let včetně zdarma). Každý návštěvník má možnost odnést si jednu velkou tašku věcí, za každou další tašku je příplatek 50 Kč.

Podrobné instrukce k akci najdete zde: https://www.facebook.com/events/321233130620821. Návštěvníci předvánočního swapu nejenže mohou přinést své věci a vzít si to, co se jim líbí, ale také si mohou poslechnout přednášku o udržitelné módě ve 13:00. Kromě toho si budete moci zakoupit dárky od místních řemeslníků, nechat si na místě opravit oblečení od švadlenky či využít opraváře elektroniky a samozřejmě si vychutnat svařák. Pro děti bude připravena speciální zóna, kde si budou moci hrát, ale také se zúčastnit tvořivého workshopu.

"Každá nová akce představuje pro nás výzvu a příležitost představit něco nového pro návštěvníky. Před Vánoci jsme se rozhodli pozvat místní řemeslníky, aby představili své výrobky na naší události. Budeme mít květiny bez chemie, microgreens, tvoření z látek, šperky a dokonce i švadlenu, která bude schopna opravit oblečení, a mistra, který se postará o opravy elektroniky!" řekla Michaela Klennerová, organizátorka události. “Od května tohoto roku prošlo na našich akcích více než pět a půl tuny věcí. Těší nás, že většina z nich našla nové majitele. Někdy se jedná o velmi neobvyklé předměty, ale jak ukazuje praxe, i nejrůznější rarity rychle nacházejí nové majitele. Například na poslední akci obrovské rohy za pouhých 10-15 minut našly nového majitele”. Je vhodné donést věci předem – ve středu 6. prosince 17:00-19:00 nebo v pátek 8. prosince 9:00-11:00, a to přímo do sokolovny, Palackého 27, Teplice.

Parkování je volně přístupné v areálu Sokolovny. Kvůli rekonstrukci potoka u Metelkova náměstí je příjezd možný pouze zezadu z Horské ulice. SWAP party proběhla poprvé v únoru 2019 díky nadšení pár dobrovolníků. Do dnešního dne se těchto setkání uskutečnilo 27 a jejich obliba stále roste. Swapovací koutky se staly i pravidelnou doplňkovou aktivitou veřejných festivalů v Teplicích. Kromě jednorázových Swap party funguje stálý swapový sklad dětských věcí v Jankovcově ulici v Teplicích a online FB skupina Swap Teplice, která čítá přes 6 200 fanoušků. V červenci 2023 byl zaregistrován spolek Swap Teplice, z. s. Jeho cílem je propojovat lidi i firmy na Teplicku, kteří mají přebytek nevyužitých věcí, s dalšími firmami či lidmi, kteří tyto přebytky mohou využít. Podporujeme tak cirkulární komunitu ve svém okolí. Usilujeme také o otevření nového akčního Re-use: centra nevyužitých věcí pro Teplice a blízké okolí. Kontakt pro více informací: Michaela Klennerová, 777 246 304, info@swapteplice.cz.