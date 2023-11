Zahajujeme předprodej vstupů na naši první akci Otevření Cowork & Café sezóny na BRIDGE 714. Pro prvních 30 hostů máme připravený WELCOME DRINK ZDARMA. Chyba, která Tě může stát hodně! Platforma BRIDGETALKS ti pomůže změnit pohled na svět a dosáhnout úspěchu! Chyba by byla nepřijít na zahájení Café & Cowork sezóny u nás. Přijďte v pátek 10.11.2023 od 17:30 do Bridge 714 v Mostě, kde učiníte první krok v propojení práce i správného životního stylu a vykročíte směr “lepší zítřky”.

Hlavní program: 17:30- Otevření BRIDGE714 pro prvních 30 hostů welcome drink zdarma 18:00 - 19:00BRIDGETALKS #1 Představení platformy BRIDGETALKS Čím jsou B714 Coworking a Bridge Café unikátní, co nabízí pro Vaši práci a život Bridge Academy - kam jsme se dostali od roku 2017 a kam směřujeme Představení témat a partnerů BRIDGETALKS na zimní a jarní sezonu 19:00 - 00:00 Afterparty v Bridge Café hvězdou večera bude saxofonistka Sonia Sax Doprovodný program: Degustace vín Coffee tasting BRIDGE Café signature drink