Swap párty u Sokola

Nejnovější společenská událost je zde. Připojte se v neděli 22. října mezi 11:00 a 17:00 na jedinečnou Swap party, která se poprvé uskuteční ve velkých prostorech teplické sokolovny. Každý má příležitost ke sdílení a výměně věcí, které již nechce nebo nepotřebuje. Swap Party je skvělou příležitostí zbavit se zbytečných kousků, které doma leží ladem. Místo toho, abyste utráceli peníze za nové oblečení, můžete přijít a získat stylové kousky zdarma.

Swapovat se může téměř cokoli – oblečení, boty, hračky, knihy, domácí potřeby, hry či květiny, vše pouze čisté a kvalitní. Je vhodné donést věci předem – ve středu 17:00-19:00 nebo v pátek 9:00-11:00, a to přímo do Sokolovny, Palackého 27, Teplice. Parkování je volně přístupné v areálu Sokolovny. Kvůli rekonstrukci potoka u Metelkova náměstí je příjezd možný pouze zezadu ze Štúrovy ulice. "Tato událost je skvělou příležitostí ukázat, že udržitelný životní styl může být zábavný a snadno dosažitelný," řekla Michaela Klennerová, organizátorka události. "Chtěli jsme vytvořit prostředí, kde můžeme sdílet a obnovovat své šatníky i domácnosti a zároveň si u toho užívat skvělou atmosféru třeba s dobrou kávou v ruce. A proč se to koná tentokrát v Sokolovně? Objevili jsme tu úžasný prostor, ze kterého plánujeme vytvořit akční Re-use centrum. Jsme z něj nadšení a moc rádi bychom toto místo ukázali i našim fanouškům.“ Vstupné je 100 Kč na osobu (děti do 12 let včetně zdarma). Každý návštěvník má možnost odnést si jednu velkou tašku věcí, za každou další tašku je příplatek 50 Kč. Ve 13:00 a v 15:00 nabízí organizátoři šanci prohlédnout si prostory plánovaného Re-use centra. Podrobné instrukce k akci najdete zde: https://www.facebook.com/events/687545286603006. SWAP party proběhla poprvé v únoru 2019 díky nadšení pár dobrovolníků. Do dnešního dne se těchto setkání uskutečnilo 25 a jejich obliba stále roste.

Swapovací koutky se staly i pravidelnou doplňkovou aktivitou veřejných festivalů v Teplicích. Kromě jednorázových Swap party funguje stálý swapový sklad dětských věcí v Jankovcově ulici v Teplicích a online FB skupina Swap Teplice, která čítá přes 6000 fanoušků. V červenci 2023 byl zaregistrovaný spolek Swap Teplice, z. s. Jeho cílem je propojovat lidi i firmy, kteří mají přebytek nevyužitých věcí, s dalšími firmami či lidmi, kteří tyto přebytky mohou využít. Usiluje o otevření nového Re-use: centra nevyužitých věcí pro Teplice a blízké okolí. Kontakt pro více informací: Michaela Klennerová, 777 246 304, info@swapteplice.cz.