Přednáška: Sám s oceánem: Tomáš Kůdela

Tomáš Kůdela měl velký sen. Chtěl zažít absolutní svobodu a nezávislost. Prošel dlouhou cestu, než si uvědomil, že mu tyto pocity dává moře a oceán. V roce 2016 se jachtařský instruktor vydal na čtyřměsíční plavbu Atlantickým oceánem.

Během jeho putování ho doprovázeli lidé, kteří chtěli na svém životě něco změnit, prožít sílu přítomného okamžiku a spojení sami se sebou. Na Bermudách však nastal zlom. Nejtěžší úsek plavby musí Tomáš uplout sám. Neví, kolik dnů na otevřeném oceánu ho čeká ani co mu živel přichystá. Přijďte se do Městské knihovny Kadaň v úterý 24. října od 17:00 hodin podívat na záběry z plavby a poslechnout si vyprávění o totálním vyčerpání, ztrátě autopilota, ale i pocitu svobody a nalezení sebe sama. Přednáška proběhne v rámci Večerů ve věži. Vstupné je 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let a senioři od 70 let mají vstup zdarma. Počet míst je omezen na 30 míst, rezervaci provádějte na 474 343 283.

Na krátkou ukázku přednášky se můžete podívat na: https://tomaskudela.cz/prednasky_anotace.php#sam_s_oceanem

Tomáš Kůdela vystudoval elektrotechniku, ale vždy ho lákalo dobrodružství a neznámo. A tak si udělal kapitánské zkoušky, pořídil si loď a plní si svůj námořnický sen – posledních 20 let se věnuje expedičnímu jachtingu. Na plavby vyráží sám, nebo s posádkou, kterou zároveň zaučuje v řízení lodi. Informace o přednášejícím naleznete na www.tomaskudela.cz.