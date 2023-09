Lordi Divadelní komedie

Rozverná komedie o třech rozpustilých slovenských lordech, kteří si v londýnském pánském klubu vyprávějí o svých milostných úspěších. Zážitky jsou to košilaté, ale ten největší na lordy teprve čeká a diváci si jej vyslechnou tak říkajíc z první ruky.. Kdo tuto komedii již viděl, tak ji určitě bude chtít vidět zase, a kdo ji ještě neviděl, neměl by si ji nechat ujít. Bavit se bude celý sál. Dámy, vezměte do divadla i své protějšky!

Hra je vhodná i pro muže, kteří před návštěvou divadla dávají přednost vůni kouře doutníků a chuti skvěle vychlazeného bourbonu...Naopak školní dítka do 15 let a puritánsky založené ženy nechte raději doma.

Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.