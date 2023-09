Ejhle, Ústí

Poznejte ústecké památky a zajímavosti. Vaším úkolem bude určit významné či zajímavé objekty v Ústí, navštívit je a zodpovědět doplňující otázky. Samotná soutěž trvá cca 3 hodiny.

Soutěž je určena pro týmy a je nutné se předem registrovat buď osobně v informačním středisku, na e-mailu, info.stredisko@mag-ul.cz nebo telefonicky na čísle 475 271 700. Maximální počet týmu jsou 4 osoby (děti do 10 let se do tohoto počtu nezapočítávají.