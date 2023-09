Cestovatelská přednáška s Radkou na cestách

Po prázdninové pauze se konečně uskuteční další cestovatelská přednáška. Do našeho ústeckého informační střediska zavítá Radka Darebná spolu s Helenou Kreisingerovou. Většinu cest podnikla Radka sama a právě to ji dalo mnoho životních vzpomínek a zkušeností o které by se ráda podělila. Můžete se také těšit na předčítání z Radky knihy - s Radkou na cestách, kterou bude předčítat právě Helena Kreisingerová.