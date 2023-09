Dny evropského dědictví - Ústecký kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Ústecký kraj Bašta - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Činoherní studio - Ústí nad Labem 17.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Děkanský chrám Nanebevztetí Panny Marie - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Dětský dvorek za DDM - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Distribuční transformátorová stanice - Jiráskova ul. - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Distribuční transformátorová stanice - Skalní ul. - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Dům kultury - Ústí nad Labem 9.9. od 11:00 do 11:00; 16.9. od 11:00 do 11:00

Ústecký kraj Dvorek S Duší - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Egermannův dům - Turistické informační centrum - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 11:30, od 12:00 do 16:00

Ústecký kraj Evangelický kostel - Roudnice nad Labem 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Ústecký kraj Evangelický kostel - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Františkánský klášter - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Galerie Josefa Lieslera - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Galerie moderního umění - Roudnice nad Labem 16.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Gotické dvojče – Dům umění, Litoměřice 9.9. od 10:00 do 20:00

Ústecký kraj Hrad Střekov - Ústí nad Labem 9.9. od 9:30 do 18:00; 10.9. od 9:30 do 18:00; 16.9. od 9:30 do 18:00; 17.9. od 9:30 do 18:00

Ústecký kraj Hudební dvorek - Hošťálkovo náměstí - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Chrám apoštola Pavla - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00; 16.9. od 19:00 do 21:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Knihovnický dvorek - Městská knihovna - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Kostel Církve československé husitské - Duchcov 9.9. až 17.9. od 11:00 do 15:00

Ústecký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Církvice - Ústí nad Labem 9.9. od 15:00 do 18:00

Ústecký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 12:00 do 16:00; 17.9. od 12:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel Narození Panny Marie, klášter augustiniánů kanovníků - Roudnice nad Labem 16.9. od 11:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Kadaň 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 13:00, od 15:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel sv. Floriána - Ústí nad Labem - Krásné Březno 9.9. od 10:00 do 14:00; 10.9. od 10:00 do 15:00; 16.9. od 10:00 do 14:00; 17.9. od 10:00 do 15:00

Ústecký kraj Kostel sv. Jakuba - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Svádov - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 12:00; 10.9. od 14:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel sv. Václava - Valtířov - Velké Březno 9.9. od 10:00 do 12:00; 10.9. od 14:00 do 16:00

Ústecký kraj Křížova vila, pobočka Regionálního muzea - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Kulinářský dvorek - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Masarykovo zdymadlo na Střekově - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Mederovský dvorek - Mederův dům - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Městská radnice - vyhlídková věž - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Městské lázně - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Mikulovická brána - Kadaň 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Muzeum lehkého opevnění VZ. 36 - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Muzeum města - Ústí nad Labem 9.9. od 14:00 do 14:00

Ústecký kraj Muzeum v přírodě - Zubrnice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Ústecký kraj Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma - Ústí nad Labem 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Palácová vila Carla Hermanna Wolfruma - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 16:00

Ústecký kraj Palácová vila Hanse Weinmanna - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 16:00

Ústecký kraj Palácová vila Ignaze Petschka - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Parní vodárna Střekov - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Podřipské muzeum - Roudnice nad Labem 16.9. od 13:00 do 17:00

Ústecký kraj Radnice - Klášterec nad Ohří 12.9. od 15:00 do 17:00

Ústecký kraj Radniční věž - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Regionální muzeum K. A. Polánka - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Růžencová kaple - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Sedm bolestí Panny Marie - Klášterec nad Ohří 10.9. od 13:00 do 14:00

Ústecký kraj Severočeské divadlo - Ústí nad Labem 9.9. od 9:00 do 12:00

Ústecký kraj Správní budova ORLEN UniCRE - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s. - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 13:00 do 16:00

Ústecký kraj Stará papírna, pobočka Regionálního muzea - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Státní zámek - Velké Březno 9.9. od 10:00 do 21:00; 10.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Svatojakubský dvorek - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Svatý Antonín Paduánský 17.9. od 15:00 do 18:00

Ústecký kraj Školní dvorek - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Veřejný sál Hraničář - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 14:00 do 22:00; 16.9. až 17.9. od 14:00 do 22:00

Ústecký kraj Věž Hláska - Roudnice nad Labem 16.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Vodní elektrárna Střekov - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Vrchnostenský pivovar Václava Eusebia z Lobkovic - Roudnice nad Labem 16.9. od 11:00 do 15:00

Ústecký kraj Vyhlídková věž Větruše - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 21:00; 16.9. až 17.9. od 9:00 do 21:00

Ústecký kraj Zámek Krásné Březno - sídlo ÚOP NPÚ v Ústí nad Labem 11.9. až 15.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Zámek Roudnice nad Labem s románským hradem 16.9. od 9:30 do 15:30

Ústecký kraj Zámek Trmice 10.9. od 10:00 do 16:00; 17.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Zoologická zahrada - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 18:00; 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Ústecký kraj Zřícenina hradu Šumburk - Klášterec nad Ohří 17.9. od 13:00 do 15:00

Ústecký kraj Železniční depozitář Národního technického muzea - Chomutov 16.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Živý dvorek U Zlatého beránka - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

