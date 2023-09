Ukončení cyklosezóny na Labské stezce

Pojďte si s námi užít sportovní den plný zábavy, her a soutěží.

Na co se můžete těšit? SPOLEČNÁ CYKLOJÍZDA Připojte se k naší společné cyklojízdě z Libochovan do Cyklokempu Loděnice v Brné. Sraz je naplánovaný u přístaviště v Libochovanech v 10:45. Kola či koloběžky je možné zapůjčit v Cyklocentru města Ústí nad Labem (prostor Zanádraží). POHÁDKA SVÁŤOVA DIVIDLA (13:30) ANIMAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI Tým DanceMission bude připraven s animačním programem pro děti plným her, písniček a legrace. DĚTSKÁ DISKOTÉKA S POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI NAFUKOVACÍ ATRAKCE MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ AKTIVITY TÝMU SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI, MĚSTSKÉ POLICIE A DESTINACE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Pokud nevíte, jaká je povinná výbava jízdního kola, nemáte zažité zásady bezpečné jízdy na kole nebo byste se chtěli dozvědět, jak vnímá okolí opilý či unavený cyklista, navštivte prezentace Týmu silniční bezpečnosti a Městské policie. Zástupci Českého středohoří vám poradí, kam vyrazit na výlet, co vidět a co neminout. LOSOVÁNÍ O CENY Vyplňte cyklistický kvíz u stánku statutárního města Ústí nad Labem a zkuste své štěstí. Ve 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 proběhne losování o zajímavé ceny.