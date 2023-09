Bohemia Voice, multižánrové vokální kvarteto, pořádá prožitkový noční koncert pod širým nebem. Koncert s názvem „Narozeninová rovnodennost s Bohemia Voice“ se uskuteční v sobotu 23. září 2023 od 20:00 hod v magickém nedostavěném chrámu Panny Marie v Panenském Týnci. Koncertní program doprovodí videa českého tvůrčího dua CZECH VIBES vytvořeného na míru jednotlivým písním programu. Podtextem koncertu je oslava života na planetě Zemi. Každá píseň večera je esencí některé z lidských hodnot. Diváci se mohou těšit na známé skladby Maestra Ennia Morriconeho a Hanse Zimmera, filmové hity z filmů Gladiátor, Shallow, Evergreen, písně Heal the World, How Deep Is Your Love, Eleanor Rigby a další.

Kvarteto vzdává hold české zemi svými písněmi - Poctami sv. Václavovi a Anežce České. Chrám bude veřejnosti přístupný od 19:00 hod a v areálu je k dispozici občerstvení. V případě zrušení koncertu kvůli silnému dešti, vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní termín koncertu v Panenském Týnci.