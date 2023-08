Martin Rufer a Petr Kroutil na Hněvíně

V sobotu 19.8. od 18:30 v zahradě hradu Hněvín již tradičně zahraje náš oblíbený mostecký klavírista a skladatel Martin Rufer - tentokrát za doprovodu jednoho z nejvýraznějších hudebníků u nás - saxofonisty a zpěváka Petra Kroutila.

Petr u nás na Hněvíně vystoupí úplně poprvé. Od 18ti let hrál po boku Ondřeje Havelky v Originálním pražském synkopickém orchestru a ve věku 22ti let spoluzaložil big band Pražský swingový orchestr. Petr Kroutil je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Music. Jako jediný Čech hrál i na zahajovacím festivalu Olympiády v Londýně v roce 2012.

Přijďte si posedět pod rozkvetlými kaštany zahrady hradu Hněvín a poslechnout oba tyto skvělé hudebníky...po celou dobu koncertu bude otevřené hradní bistro s občerstvením i vyhlídková věž.

Vstupné je dobrovolné