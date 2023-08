Zahradní swap párty Teplice

Plné skříně věcí, už se doma nehnete, ale na vyhození je to škoda? Co je pro jednoho odpad, je pro druhého poklad. Taky vás to trápí? Jenomže kam s tím? Přesně proto jsme tady my. Děláme z nevyužitelných věcí poklady pro jiné. Přijďte si to užit s námi. Najdete nás v neděli 13. 8. od 11 do 16 hod. na zahradě Skautské klubovny.