Žatecký poklad pod lupou

O ŽATECKÉM POKLADU PROMLUVÍ VĚDCI. KDO BYL JEHO STŘADATELEM?

Regionální muzeum v Žatci připravilo k nové expozici „Žatecký poklad" zajímavou doplňkovou akci. O nejvýznamnějším archeologickém nálezu na katastru města, datovaném do počátku 11. století, promluví ve čtvrtek 20. července badatelé PhDr. Kateřina Tomková, PhD. z Archeologického ústavu AV ČR v Praze a PhDr. Luboš Polanský, PhD. z numismatického oddělení Národního muzea v Praze. Oba jmenovaní se žateckým depotem zabývají dlouhodobě a jsou i spoluautory scénáře expozice.

Kateřina Tomková seznámí zájemce s nemincovní složkou pokladu, tedy představí šperky, unikátní toaletní soupravu, kaptorgy a křížky, prsteny či polotovary ze stříbrné i zlaté suroviny. Pohovoří o dobové luxusní módě nejvyšších vrstev tehdejší společnosti. Luboš Polanský se zaměří na mincovní část pokladu a přiblíží poznatky o tom, co jednotlivé ražby vypovídají o osudech střadatele pokladu.

Přednášky se uskuteční ve dvou blocích v hlavní budově muzea v Husově ulici. První se koná od 13.00 hodin, další blok začíná v 16.00 hodin. Obsahově jsou oba bloky shodné a trvají hodinu. Vstupné na přednášku je jednotné a činí 55 Kč.

Zároveň jsou od 13.00 do 18.00 hodin v zahradě připraveny ukázky ražby mincí. Po celou dobu se tak zájemci mohou seznámit se způsoby přípravy suroviny, pomůckami pro výrobu tzv. střížků i samotnou ražbou. Razit se budou hliníkové repliky denárů knížete Jaromíra. Ti zručnější si mohou vlastnoručně vyrazit denár a za poplatek si jej odnést jako suvenýr. Vstup na ražbu mincí je zahradou muzea, vstupné je jednotné a činí 35 Kč, děti do 6 let vstup zdarma.

„Samotná expozice pokladu bude 20. července v odpoledních hodinách přístupná pro registrované zájemce ve 14.00, v 15.00 a v 17.00 hodin (Po dobu konání přednášek od 13.00 do 14.00 a od 16.00 do 17.00 bude expozice uzavřena). Vstupné pro registrované návštěvníky pokladnice dle ceníku muzea", upozorňují organizátoři akce.