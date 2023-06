Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan v Ústí nad Labem. Vtípečky se zelím přivezou do Březové speciální hosty Komediální skupina Vtípečky se zelím si pro Restauraci Březová v Ústí nad Labem připravila speciální stand up show. Tentokrát vystoupí se vzácnými hosty, známými komiky Jiřím Jakimou a Tigranem Hovakimyanem, které návštěvníci mohou znát například z televizního pořadu Comedy Club. Vystoupení začíná 23. června v 19 hodin. Vtípečky se zelím pokračují ve svých pravidelných stand up vystoupeních v Restauraci Březová v Ústí nad Labem. Podnik, kam se vracejí už od loňského roku, však 23. června v 19 hodin přivítá i speciální hosty. Jsou jimi Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan, které diváci mohou znát také z internetu a televize díky pořadům jako například Comedy Club nebo Stand-Up Factory. „Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan nám pomáhají už od vzniku naší komediální skupiny Vtípečky se zelím. Učí nás, radí nám a vycházejí nám vstříc. Chtěli jsme jim to oplatit, a tak jsme je pozvali, aby si s námi vystoupili v ústecké Březové,“ říká Lukáš Tomčal, jeden z účinkujících a zároveň zakladatel tradice pravidelných stand up pořadů v Březové. „Nebýt Jiřího s Tigranem a jejich takzvaných open mic večerů v Praze, Vtípečky se zelím by asi nikdy nevznikly,“ dodává. Mimo Tomčala, Jakimy a Hovakimyana vystoupí v Březové také Jan Jícha, Zdeněk Hruška a Jiří Štraub. Vstupenky lze kupovat už nyní na: https://www.smsticket.cz/vstupenky/36409-vtipecky-v-usti-feat-jiri-jakima-a-tigran-hovakimyan-restaurace-brezova-usti-nad-labem Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1230277994318726 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/