Rock Fest Eden

Jak jinak přivítat prázdniny, než na příjemném minifestivalu na zahrádce Hospůdky Eden! Začínáme v 15:00, než začne hrát živá hudba, budete se moci občerstvit jak klasickým sortimentem hospůdky, tak osvěžujícími alkoholickými i nealkoholickými míchanými drinky ve stánku. Občerstvení bude nejen na grilu, těšit se také můžete na vymazlené hotdogy a samozřejmě kuchyni v restauraci.

Oblíbená ústecká kapela Black Sabáka nám začne okolo 16.30, ta nám bude hrát minimálně 2 hodiny. Poté na stage nastoupí skupina Kabát Revival West, která nám bude do 22:00 hrát známé písničky od oblíbených Kabátů. Vstupné je 150Kč, pro děti do 13 let zdarma. Budeme se těšit! Hospůdka Eden