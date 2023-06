Ústecké léto - Mirai, Jelen, No Name

Mirai a Jelen patří k nejpopulárnějším kapelám současné české hudební scény. Mirai, kteří vyprodávají haly po celé ČR a Jelen, který slaví 10 let od svého založení. No Name je jedna z nejznámějších slovenských popových kapel, které vidíme na největších festivalech. Připravili si pro Vás koncert také do krásného Letního kina v Ústí nad Labem. Během večera zazní výběr těch největších hitů kapel, doplněných o songy ze zatím posledního studiového alba.

Na koncertu se představí také Pavel Callta s kapelou.

Otevření areálu od 14.00 hod.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Mirai Kapela, složená ze tří členů, vznikla v roce 2014 na základech členů skupiny Dolls in the factory (Šimon Bílý a Mirai Navrátil), kteří chtěli věci posunout novým směrem vůči českému publiku, k této dvojici se záhy přidal...