Benefiční koncert – Youth Choir of the Brunswick Cathedral

Sborový zpěv v podání cca 80ti členů německého chrámového souboru z Cathedral Church of St. Blasii Brunswick: Youth Choir of the Brunswick Cathedral. kteří vystoupí v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech v rámci jednoho z pěti představení na svém turné po České republice vystoupí se skladbami od následujících autorů: Felix Mendelssohn-Bartholdy, John Rutter, Johann Hermann Schein, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach.

Sbor mládeže katedrály v Brunswicku je součástí sborového programu, ve kterém je více než 550 dětí a mladých lidí, kteří zpívají pravidelně každý týden již od pěti let. Tento Domsingschule je největší institucí pro církevní hudbu v Německu.

Vstupné – celý výtěžek půjde na restaurování mobiliáře kostela

Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek. Těšíme se na Vás!