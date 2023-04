Chile aneb Od fotbalu k cestování

Informační středisko města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) Cestovatelské povídání Jiřího Kafky, který v padesáti letech vyrazil do světa poprvé bez cestovní kanceláře, a to hned do 12 500 km vzdálené Chile. Ukáže vám hlavní město Santiago de Chile, nejbarevnější město Valparaiso, pláže ve Viňa del Mar, lachtany v San Antoniu, pohoří Andy na hranicích s Argentinou a ještě mnoho dalšího.

Vstup na přednášku je zdarma, přístup do informačního střediska je bezbariérový.