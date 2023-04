Zahájení cyklistické sezóny na Labské stezce

Labská stezka u KOLOcafé Zábavný sportovní den pro celou rodinu. Na co se můžete těšit? SPOLEČNÁ CYKLOJÍZDA Z CÍRKVIC DO ÚSTÍ NAD LABEM - start u přístaviště v Církvicích v 11:00 - kola či koloběžky možné zapůjčit v Cyklocentru města Ústí nad Labem (prostor Zanádraží) ANIMAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI BIKETRIAL SHOW MARTINA ŠÍMŮNKA Martin Šimůnek je jednou z legend trialového sportu. Je trojnásobným mistrem světa federace BIU a je jedním z nejúspěšnějších reprezentantů Trialu pod Českým svazem cyklistiky. Kromě závodění sbírá rekordy na kolech, jeho největším a stále nepřekonaným rekordem je výjezd na Petřínskou rozhlednu skákáním do schodů. AKTIVITY TÝMU SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI A MĚSTSKÉ POLICIE

Znáte zásady bezpečné jízdy? Víte, jaká je povinná výbava jízdního kola? Zajímá vás, jak reaguje opilý či ospalý člověk? Pak navštivte stánky odborníků na bezpečnou cyklojízdu. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE