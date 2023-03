Zahájení turistické a cyklistické sezóny v Ústí nad Labem 2023

S jarem neodmyslitelně přichází i nová turistická a cyklistická sezóna v Ústí nad Labem a na vás čeká řada zajímavých akcí ve městě i v okolí. Nabitý program odstartuje již v sobotu 25. března, a to Dnem otevřených dveří Masarykova zdymadla. Na první otevírací den a zahájení pravidelných prohlídek láká rovněž Hrad Střekov. Také první dubnový víkend nebude o zajímavý program nouze. Spuštěn bude pravidelný víkendový provoz historických vlaků Zubrnická museální železnice. Motoráčkem se vydejte do Muzeum v přírodě Zubrnice, kde budou probíhat Velikonoce v Zubrnicích. V sobotu 1. dubna otevře své brány také Muzeum Československého opevnění ve Velkém Březně (Bunkr Velké Březno) či jedinečná technická památka Parní vodárna na Střekově. Od 3. do 6. dubna bude Lidické náměstí hostit ÚSTECKÉ VELIKONOCE. Těšit se můžete na prodejní i řemeslné stánky, velikonoční dílničky pro děti, tematické workshopy i bohatý doprovodný program. 3. dubna pak vyrazte do Informačního střediska města Ústí nad Labem na cestovatelskou besedu s dlouholetým rozhlasovým zahraničním zpravodajem a spolupracovníkem České televize Petrem Voldánem (NA CESTÁCH S PETREM VOLDÁNEM) 15. dubna si udělejte výlet na Státní zámek Velké Březno. U příležitosti Dne památek uvidíte při prohlídce místa, kam se běžně nedostanete. V sobotu 22. dubna bude živo v areálu výletního zámečku Větruše. Od 13:00 do 18:00 bude připraven opravdu bohatý program nejen pro děti (ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY ANEB VÍTÁNÍ JARA NA VĚTRUŠI). Neděle 23. dubna bude patřit Zoo Ústí nad Labem, kde bude zahájena letní sezóna. Představena bude řada novinek, proběhnou setkání se zoology, připraveny budou i výtvarné dílny či soutěže. Na sobotu 29. dubna se mohou těšit všichni příznivci cyklistiky. Zahajovat totiž budeme cyklistickou sezónu na Labské stezce.

Součástí programu bude společná cyklojízda s projížďkou Lodí Marie, biketrial show trojnásobného mistra světa Martina Šimůnka, aktivity Týmu silniční bezpečnosti a Městské policie nebo animační program pro děti. Spuštěn bude rovněž pravidelný provoz cyklobusu z Labské stezky do okrajových části města. 1. května pak vyrazte na tradiční Prvomájový výstup na Kozí vrch. Na louce pod Kozím vrchem nebude chybět tradiční oheň a každý účastník se může těšit na pamětní fotografii.