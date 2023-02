Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Římskokatolická farnost – děkanství u Všech svatých Litoměřice si vás dovolují pozvat na další ročník Poutní slavnosti ke svátku Zvěstování Páně, která je věnována oslavě jednoho z nejvýznamnějších mariánských svátků a také litoměřickému kostelu Zvěstování Panny Marie, který je tomuto svátku zasvěcen. Celodenní sváteční program se odehraje v sobotu 25. března 2023 v kostele Zvěstování Panny Marie a v dalších objektech v centru města.

Od 10 hodin bude v kostele celebrována poutní mše svatá, po níž budou slavnostně vyzdobené prostory kostela přístupné široké veřejnosti. V odpoledních hodinách se zde uskuteční koncert výjimečného vokálního souboru staré hudby Schola Gregoriana Pragensis. Každý návštěvník kostela obdrží pamětní poutní obrázek, který jej v průběhu soboty opravňuje k volnému vstupu do Diecézního muzea v Litoměřicích, do stálé expozice Gotika Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, na tvořivou dílnu pořádanou v suterénu Muzea insitního umění a do Galerie Gotické dvojče, kam zve Institut kresby a grafiky.

Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně se koná s finanční podporou Státního fondu kultury ČR. Výtěžek akce bude věnován ve prospěch projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Přispět na něj můžete také kdykoli, poskytnutím finančního příspěvku na transparentní účet veřejné sbírky č. 6131854329/0800.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu!

Foto: MarkuSnakus