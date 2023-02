Jitka Pazderová - Moje postřehy mobilem

Vernisáž výstavy 4.března ve 14 h., potrvá do 30.dubna 2023. Otevřeno o víkendy a svátky od 10 do 17 hodin.

Jitka Pazderová se narodila v Mostě, v současné době bydlí v Lounech. Už od mala milovala koně a splnila si svůj velký sen. Chovala je skoro 30 let doma. V současné době má trpasličí pudlíky, kteří ji všude doprovází, ať je to po kopcích, autem nebo na kajaku. Ráda se toulá přírodou Českého středohoří. I když není vůbec zkušená fotografka, fotí pro radost a moc ji to baví.

O to jak se jí pohled kolem sebe daří, necháme na vás, návštěvnících této výstavy.