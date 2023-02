Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní zahájení velikonoční výstavy Kam utekl beránek?, které proběhne ve čtvrtek 16. března 2023 od 17 hodin v hlavní budově muzea (Husova 678) s vystoupením dětí z Mateřské školy Alergo Žatec.

„Výstava přiblíží tradice, zvyky a oslavy velikonočních svátků nejen u nás v Čechách, ale i za hranicemi v různých státech, např. v Austrálii, Bulharsku, na Ukrajině, Německu, Španělsku, Finsku, Švédsku, Řecku, Slovensku atd. Poprvé bude vystavena sbírka zahraničních pohlednic ze sbírky našeho muzea, kterou nám z velké části pomohla vytvořit Věra Braunštejnová z obce Vrdy. Uvidíte nové přírůstky kraslic mezi než patří voskové kraslice od paní Márie Kravcovské ze Svidníku (Slovensko) a ukrajinské kraslice. Pochlubíme se i cínovými od paní Dany Divecké z Krnova, madeirovanými a malovanými od paní Jany Smatanové z Milovic, Evy Podané z Prahy, perníkovou obří kraslicí od Jany Prokopové ze Žatce a mnohými dalšími.

K výstavě jsou připraveny i ukázky zdobení kraslic různými technikami a tvořivé dílničky, na které vás zveme do Staré papírny od 29. března do 1. dubna v čase 10 – 17 hodin. Máte se na co těšit", pozvala Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení muzea v Žatci. Výstava potrvá pouze měsíc, do 16. dubna 2023.