Festival Jeden svět

Zdá se, jako by současným světem otřásala jedna krize za druhou. Válka na Ukrajině, energetická krize i změny klimatu. To vše jsou témata, která Jeden svět nemůže přehlížet. Festival každoročně přináší do kin desítky dokumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování. Pro letošní ročník zvolil téma Cena bezpečí. Novinkou bude soutěžní kategorie určená projektům ve virtuální realitě a rozšířený debatní program. Dvacátý pátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech

Jeden svět se uskuteční od 22. března do 2. dubna ve 28 městech po celé České republice. Vybrané filmy budou po skončení festivalu dostupné ke zhlédnutí na platformě Jeden svět online.

