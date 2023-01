Jindra Kejak Fleret

Jindra Kejak - Český písničkář Jindra Kejak se narodil 14. března 1966 v Droužkovicích u Chomutova. Po různých soutěžích a malých scénách se pohybuje od roku 1996. Větší „boom“ ale zaznamenal v roce 1999, kdy zvítězil na Plzeňské portě a zahájil spolupráci se Zdeňkem Vřešťálem a Víťou Sázavským z kapely Nerez.

Oba hudebníci se velkou měrou zasadili také o vydání Kejakova prvního alba s názvem To se mi líbí, které vyšlo v roce 2000 u společnosti BMG Ariola. Ještě před vydáním tohoto alba vydal Kejak dvě desky vlastním nákladem – alba V kravatách (1996) a Zelený ranč (1997). Po vydání alba To se mi líbí se Kejak vydal na turné po Čechách, Moravě i Slovensku, kde vystupoval jako host skupiny Nerez.

Zhruba po dvouleté spolupráci se skupinou Nerez se Kejak osamostatnil a začal vystupovat samostatně – a to v klubech a na různých festivalech po celé České republice. V roce 2003 vydal své čtvrté album s názvem Holky rohatý, na kterém vyšel jeho asi největší hit – píseň Vizovice, která vznikla ve spolupráci se skupinou Fleret. FLERET - hudební skupina, která vznikla v roce 1983 ve Vizovicích a která letos vystupuje již 38. rokem po celé České republice se vyznačuje svou nespoutanou energii, která probíhá na koncertech a díky níž si získává velkou fanouškovskou základnu. Její věkové spektrum čítá neuvěřitelné věkové rozpětí od 1-90 let. Svým valašským repertoárem a vlastní tvorbou, která již zlidověla, je často označována jako dvorní kapela Valašského království. Vlastní tvorbou písní vzdává hold běžnému životu. Kapela si ráda zahraje na všech možných akcích a tudíž ji můžeme vídat jak v malých sálech v akustické sestavě, tak největších pódiích na velkých festivalech. Za svou dobu trvaní Fleret vydal již celkem 18 řadových desek, iPíčko, dvě DVD, a 5 LP, 2 knihy a 3 zpěvníky. 17 let vystupovala s královnou lidové písně Jarmilou Šulákovou.

