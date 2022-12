Hudební festival Labefest

Nejkrásnější festivalový areál, Smetanovo nábřeží pod děčínským zámkem v květnu opět ožije, a to nejen hudbou. V termínu 19. a 20.5.2023 se můžete těšit na čerstvé držitele Slavíků kapelu Mirai, dále na kapelu Wohnout, Vypsanou Fixu, Žlutýho Psa, Paulieho Garanta a mnoho dalších. Každý rok se setkáváme na krásném místě ve skvělé atmosféře, pojďme si zase užít Děčín a dělat jej božím. Zveme do Děčína celé rodiny, každý si najde to své.

Mirai Kapela, složená ze tří členů, vznikla v roce 2014 na základech členů skupiny Dolls in the factory (Šimon Bílý a Mirai Navrátil), kteří chtěli věci posunout novým směrem vůči českému publiku, k této dvojici se záhy přidal...

Wohnout Wohnout je česká hudební skupina z Prahy. Tvoří ji bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových, baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk Steiner.

Vypsaná Fixa Vypsaná fiXa je oblíbená česká hudební skupina hrající pop punk. Kapela vzešla v roce 1994 v Pardubicích z rozpadající se skupiny K.R.K. Její tvorba je proslulá zajímavými básnickými – často surrealistickými texty, jejichž...