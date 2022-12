Zoubková víla

Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou… fialky! Její maturitní zkouška se blíží a jen víly, které jí složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřešit. Bez váhání ukradne drahokam jiné víle a propašuje se do lidského světa. A přistane v pokoji Maxie.

Maxie se s maminkou právě přestěhovala do města z vesnice a připadá si, že sem vůbec nezapadá. Miluje přírodu, chybí jí její krásná zahrada. A synové maminčina nového přítele jí pěkně lezou na nervy. Ale teď je v jejím pokoji Violetta, které se při tvrdém přistání podařilo zničit svůj drahokam, a tak uvízla v lidském světě.

