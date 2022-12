ÚSTÍ LIVE!2022-volume3

Třetí festival v rámci hudebního projektu ÚSTÍ LIVE!2022 tentokrát představí ústecké metalové velikány - THE RUMBLE OF SKULLS, NERREA a NEW BLACK JACK. Tenhle předvánoční večírek si určitě nenechte ujít a určitě doražte do krásnobřezenského MarVaKlubu, kde se na vás budeme těšit!!