Vánoční jarmark ve Staré papírně

Pozvánka na vánoční jarmark do Staré papírny

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do své pobočky Stará papírna, Volyňských Čechů 733 na každoroční vánoční jarmark, který proběhne od středy 14. prosince do soboty 17. prosince, vždy od 10:00 do 17:00 hodin.