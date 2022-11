Vánoční ozdoby. Znáte příběh okurky?

Přednáška Mgr. Jana Vondrouše o vzniku a výrobě ručně foukaných skleněných vánočních ozdob z Pojizeří, které mají svoji tradici sahající do 19. století. Proč vznikly, jaký to mělo česko–německý rozměr a jak staré jsou některé ozdoby, které zdobí vánoční stromky do dnešních dnů? Bude zde možné si i zkusit napsat jméno na vánoční ozdobu.