Alena Kučerová – Práce první a poslední

Výstava představí tvorbu přední české grafičky Aleny Kučerové (* 1935). Jejím specifikem je perforovaný bod, který začala používat od roku 1963.

Námětově se autorka zprvu zabývala figurálními motivy a každodenními, někdy až banálními situacemi, od 80. let 20. století se soustředí na krajinu a přírodní motivy.

Tvorba Aleny Kučerové se vyznačuje osobitostí, originalitou a současně neokázalostí.

Na litoměřické výstavě bude představen průřez její tvorbou s důrazem na dosud nevystavované práce, kromě grafik z perforovaného plechu budou prezentovány i ilustrace a výšivky, kterým se autorka věnuje v posledních letech.

Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 10. 11. (v 17 hodin) do hlavní výstavní budovy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (Michalská 29/7). Výstava bude přístupná do 22. 1. 2023, můžete ji navštívit od středy do neděle mezi 10. a 17. hodinou.