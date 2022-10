Michal Nesvadba: Michalovi mazlíčci

"Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý". Michalovi mazlíčci aneb "Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý". Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Děti, které nedosáhly věku dvou let VSTUP zdarma - bez vstupenky (bez nároku na vlastní sedadlo- sedí rodiči na klíně ), každý jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku. (Délka představení 55 minut + 20 minut focení). Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje.