Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným názvem Halloween končí. Přístupný od 15 let. České titulky.

