Výstava ROW ROW ROW RAČICE

Mistrovství světa ve veslování v Račicích, událost, na kterou veslařská obec čekala 29 let. U veslování to ale tentokrát nekončí. Organizátoři se rozhodli propojit s platformou Sport in Art a poprvé v historii tak bude mistrovství světa doprovázet výstava současného umění. Díla inspirovaná veslováním lze vidět v pop-up galerii Sport in Art. Výstava s názvem ROW ROW ROW RAČICE bude otevřena od 18. do 25. září přímo v areálu Národního olympijského centra vodních sportů a představí významné české i světové výtvarníky. Návštěvníci se mohou těšit na díla více než dvaceti umělců s českým i mezinárodním zastoupením. Prim hraje malba, ale chybět nebudou ani velkorysé sochy, grafiky nebo videoart. Na jednom místě tak bude možné obdivovat díla Aleny Anderlové, Marka Číhala, Romana Franty, Jiřího Hauschky, Lukáše Havrdy, Karla Jerieho, Davida Mazance, Jitky Petrášové, Sarah Emily Porter (GB), Julia Reichela, Michaela Rittsteina, Frithy Strand (USA), Barbory Šlapetové, Pavla Šmída, Karla Štědrého nebo Susan Wood (USA). Představí se sochaři Milan Cais, Jakub Flejšar nebo Paulina Skavová, grafik Michal Cihlář či vizuální umělkyně Zuzana Bahulová. Všechna díla jsou inspirována veslováním a některá vznikla přímo pro tento sportovní svátek na vodě. Kurátorem výstavy není nikdo jiný než Petr Volf, teoretik umění a výtvarný kritik, který se mimo jiné podílel také na předchozí výstavě platformy Sport in Art ke kultovnímu veslařskému závodu Primátorky. K výstavě říká: „Vnímáme snahu zachytit atmosféru závodů i zklidněné, až meditativní veslování vodním korytem, kde je podstatný kontakt člověka s přírodním živlem. Jsme svědky vášně, odhodlání stejně jako ironického odstupu. Autoři po svém navazují na mistry devatenáctého století, jakými byli Gustave Caillebotte, Alfred Sisley nebo Thomas Eakins.”