Den pro zdraví

Zveme vás na čtvrtý ročník osvětové akce, která se uskuteční v rámci Evropského týdne mobility 2022. Na co se můžete těšit? 6:30 - 9:00 ZDRAVÁ SNÍDANĚ PRO ÚČASTNÍKY KAMPANÍ DO PRÁCE NA KOLE A 10 000 KROKŮ Přijďte nastartovat svůj den zdravou snídaní. Připravena bude káva, čaj a slaná i sladká varianta jídla. 10:00 - 17:00 ZDRAVÉ TĚLO PRO VŠECHNY Hlavním tématem letošního ročníku je správná zubní hygiena. Asociace dentálních hygienistech ČR vám ve spolupráci s VOŠ a SŠ Zdravotnickou ukáží, jak správně o zuby pečovat. Připraveny budou i dílničky pro děti. Na Fruitbiku si budete moci sami vyšlapat své vlastní smoothie. Osvětové stánky zdravotních pojišťoven a dalších organizací budou mít připravené bezplatné měření a spoustu informací. 17:00 ZDRAVÝ DUCH PRO DOBRODRUHY Informační středisko města Ústí nad Labem (Mírové nám. 1/1, Palác Zdar) Jedinečná cestovatelská přednáška Štěpánky Kadlecové, koordinátorky vlčích hlídek v Krušných horách, s názvem O vlcích a jejich návratu do krušnohorské krajiny.