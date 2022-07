Bourbon Acoustic na Hněvíně

V sobotu 9/7/22 v podvečer v zahradě hradu Hněvín v Mostě letos opět zahraje legendární mostecký kvartet kapela Bourbon Acoustic! V 17:30 na hradě Hněvín také poprvé vystoupí jako předkapela partička nadšených hudebníků, kteří mají za sebou dlouhou řádku let v několika úspěšných kapelách...aka "Kapela co hledá jméno" Od 17:00 na Hněvíně znovu nažhaví svůj gril kuchařské duo the Burned Chefs! Hradní bistro s širokou nabídkou drinků stejně tak jako vyhlídková věž zůstanou otevřeny do pozdních večerních hodin. Program je vhodný pro celou rodinu. Čtyřnozí mazlíčci jsou vítáni. Vstupné: - V předprodeji (Restaurace El Toro Most a bistro hradu Hněvín): 100,- / os. - Na místě: 150,- / os. - Děti zdarma Parking přímo před hradem Hněvín nebo na parkovišti u vodárny (cca 15 minut pěšky na Hněvín). Těšíme se na Vás!