Řekni to psem

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová. Přístupný.

VÍCE INFORMACÍ ZDE