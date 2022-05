Ticket pack „Ústí jednoduše“

Využijte možnost výhodně a jednoduše poznat město Ústí nad Labem. S novou sezónou spustilo statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., Muzeem města Ústí nad Labem, Zoo Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, p. o., pokračování projektu zvýhodněného balíčku vstupenek TICKET PACK. Se zvýhodněným balíčkem vstupenek můžete navštívit 5 vybraných a zajímavých turistických cílů s více než 40% slevou. Balíček zahrnuje: Vstupné do zoo. Jízdné na lanovou dráhu – obousměrné. Celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši pro letní sezónu nebo dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši pro zimní sezónu. Vstupné do městského muzea a zrcadlového bludiště na Větruši. Balíček je možné opět zakoupit prostřednictvím mobilní aplikace SEJF. Letošní novinkou je rovněž možnost pořízení balíčku v papírové podobě na pokladnách jednotlivých turistických cílů (vyjma lanové dráhy). Balíček bude možné zakoupit od 1. 6. 2022 a je platný 14 kalendářních dnů od pořízení. Cena je 243 Kč pro dospělého a 142 Kč pro dítě. Kompletní informace a návod na zakoupení na: http://www.usti-nad-labem.cz/.../ticketpack-usti-jednoduse/