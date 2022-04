Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na besedu NA SKOK ZPÁTKY DO PAPÍREN, která proběhne ve čtvrtek 16. června 2022 od 17 hodin v sále ve Staré papírně (Volyňských Čechů 733, Žatec).

„Letos to bude již 20 let, co se naposledy otevřely brány bývalého žateckého podniku, než došlo k ukončení výroby. V souvislosti s právě probíhající výstavou Papír, taška, krabice jsme se rozhodli pozvat nejen bývalé pracovníky tohoto podniku ale i širokou veřejnost, která výrobky Sepapu, AssiDomän, Franschach Consumer Bags Czech určitě používala. Sešlo se nám, díky panu Rostislavovi Štíhlovskému a Venuši Švecové, dost fotografického materiálu, jenž se do výstavy nevešel, a tak připravujeme prezentaci spojenou s besedou a vzpomínáním na práci v papírně", zve za kolektiv Regionálního muzea Ing. Martin Čížek.

Veliké poděkování muzea patří všem, kdo pomohli s výstavou zapůjčením výrobků či reklamních podnikových předmětů. Po skončení besedy bude možné prohlédnout si nejen výstavu Papír, taška, krabice ale i stálou expozici o žateckém průmyslu. Vstupné na akci je 50 Kč.